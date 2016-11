Blaulicht aus Stuttgart Am Geldautomaten beraubt

Von red 26. November 2016 - 15:48 Uhr

An einem Geldautomaten sind zwei junge Männer in Stuttgart beraubt worden (Symbolbild).Foto: dpa

Zwei junge Männer heben in der Nacht zum Samstag an einem Automaten Geld ab – und werden beraubt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag zwei Männer beraubt, berichtet die Polizei.

Die 18- und 19-jährigen Opfer hatten gegen 01.15 Uhr gerade am Geldautomaten in der Königstraße in Stuttgart-Mitte Geld abgehoben, als sie aus einer vierköpfigen Gruppe heraus von einem jungen Mann angesprochen wurden, der die Herausgabe des Geldes forderte.

Nachdem sie dies zunächst verweigerten, schlug der Täter beiden mit der Faust ins Gesicht, woraufhin ihm die jungen Männer das Geld, insgesamt über 100 Euro, aushändigten.

Im Anschluss flüchtete der Räuber mit seinen Begleitern Richtung Rotebühlplatz. Beim Täter handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen Südländer, er ist etwa 18 - 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank, hatte einen kurzen Bart und trug eine graue Mütze. Seine gleichaltrigen Begleiter können nicht beschrieben werden.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 entgegen.