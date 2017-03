Blaulicht aus Stuttgart Aggressiver Randalierer geht auf Polizei los

Von red/dja 17. März 2017 - 18:35 Uhr

Ein 29-Jähriger hat einen Polizisten gebissen.Foto: dpa

Ein 29-Jähriger randaliert vor einem Büro. Die verängstigten Mitarbeiter rufen die Polizei. Der Mann geht daraufhin auf die Polizisten los. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Donnerstag in einem Gebäude in Stuttgart-Süd einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor in dem Gebäude offenbar randaliert hat. Wie die Polizei berichtet, randlierte der 29-Jährige gegen 18.10 Uhr derart heftig vor dem Eingang zu einem Büro, das bereits geschlossen hatte, dass die völlig verängstigten Mitarbeiter die Polizei alarmierten.

Der Mann ging auf die Polizisten los

Beim Eintreffen der beiden Polizisten ging der hochaggressive Tatverdächtige sofort auf sie zu und schlug, unter anderem mit einem Schlüssel zwischen den Fingern, auf sie ein. Nur mit Mühe gelang es den beiden Beamten, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und festzuhalten. Der sich weiter wehrende 29-Jährige biss dabei einem Polizisten in den Finger bevor es gelang, ihn festzunehmen.

Sowohl der 29-Jährige, als auch die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der einschlägig in Erscheinung getretene Mann wurde im Laufe des Freitags dem zuständigen Richter vorgeführt.