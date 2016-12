Blaulicht aus Stuttgart 78-Jähriger soll Einbrüche verübt haben

Von red 16. Dezember 2016 - 16:09 Uhr

Die Polizei hat in Bad Cannstatt einen 78-Jährigen festgenommen, der für mehrere Einbrüche verantwortlich sein soll.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 78 Jahre alter Mann mit Aktenkoffer – was kann der wohl wollen? Die Polizei jedenfalls nimmt ihn in Bad Cannstatt wegen Einbrüchen fest. Weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Die Polizei hat am Donnerstagabend in der Urbacher Straße in Bad Cannstatt einen 78-jährigen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Wie die Beamten melden, hatte ein 68 Jahre alter Anwohner gegen 21.55 Uhr die Polizei verständigt. Seine 67-jährige Frau hatte kurz zuvor einen dumpfen Schlag am Haus gehört und war vom Obergeschoss ins Erdgeschoss gegangen, um nachzusehen. Vom Wohnzimmer aus sah sie einen Mann mit Aktentasche auf der Terrasse stehen. Dieser hatte zuvor offenbar versucht, die Terrassentür aufzudrücken und ergriff jetzt die Flucht.

Die 67-Jährige rief sofort ihren Ehemann. Diese Rufe hörte wiederum ein 26-Jähriger, der zufällig vor dem Haus vorbeiging. Unmittelbar darauf sah er eine dunkle Gestalt aus dem Garten herauskommen und Richtung Normannstraße flüchten. Auch er verständigte direkt die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten Polizeibeamte in der Urbacher Straße den 78-Jährigen, der sich auffällig hinter ein geparktes Auto duckte. Sie nahmen den Tatverdächtigen, der noch Einweghandschuhe trug, fest.

Unter dem Auto fanden sie die Aktentasche, in der sich unter anderem Einbruchswerkzeug befand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu weiteren möglichen Taten dauern an. Der 78 Jahre alte Mann ist bereits wegen Einbruchsdelikten polizeibekannt. Er kam vor einen Haftrichter.