Blaulicht aus Stuttgart 60-Jähriger belästigt Kind sexuell

Von red 16. Januar 2017 - 17:01 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Vorfällen am Wochenende.Foto: dpa

In Stuttgart-Sillenbuch spricht ein 60-jähriger Mann ein Mädchen an, hält es fest und küsst es auf den Mund. Der Täter entkommt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Sillenbuch - Ein Mann hat am Sonntag an der Bernsteinstraße in Stuttgart-Sillenbuch ein 12-jähriges Kind festgehalten und auf den Mund geküsst.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, saß das Mädchen auf einer Bank, als der Täter plötzlich vor ihr stand und sie küsste. Danach fragte er sie aus und gab an, mit ihr nach Hause gehen zu wollen, was er aber nicht tat. Das Mädchen beschrieb den Mann als etwa 60 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er soll einen Haarkranz und schiefe Vorderzähne gehabt und eine braun-graue Hose und eine dunkle Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990- 5778 zu melden.