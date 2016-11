Blaulicht aus Stuttgart 448 Schwarzfahrer werden zur Kasse gebeten

Von red 12. November 2016 - 13:15 Uhr

SSB und Polizei haben in der Nacht auf Samstag Fahrgäste der Öffentlichen in Stuttgart kontrolliert. (Symbolfoto)Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Fast 450 Schwarzfahrer sind SSB und Polizei in Stuttgart in der Nacht auf Samstag ins Netz gegangen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - In einer groß angelegten Kontrolle haben SSB und Polizei in der Nacht auf Samstag Fahrgäste in Stadtbahnen und Bussen in der Stuttgarter Innenstadt kontrolliert. Die Aktion hat sich gelohnt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, wurden insgesamt 8200 Bahn- und Busfahrgäste ab 20.30 Uhr an den Haltestellen „Stadtbibliothek“, „Neckartor“ und „Charlottenplatz“ um Vorzeigen ihrer Fahrscheine gebeten. 441 Fahrgäste der Stadtbahnen konnten keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Die „Schwarzfahrer“ wurden sofort aus den Bahnen gebeten und ihre Personalien an den Bahnsteigen aufgenommen. Sie werden mit 60 Euro zur Kasse gebeten. Im Anschluss verlagerte sich die Kontrolle auf die Buslinien der Nachtbusse. Hier wurden 200 Personen kontrolliert, davon hatten sieben keinen Fahrschein gelöst.

Die Polizeibeamten mussten 88 Mal bei der Aufnahme der Personalien mitwirken, da sich nicht alle Kontrollierten ausweisen konnten. Vier Personen müssen zudem mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Betrug rechnen.