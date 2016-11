Blaulicht aus Stuttgart 36-Jähriger bedroht Frau und landet in U-Haft

04. November 2016

Ein 36-Jähriger droht am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt einer 30-Jährigen, sie zu töten. Die Polizei nimmt den Mann fest – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - In der Nacht zum Freitag hat ein polizeibekannter 36-Jähriger einer 30-Jährigen am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gedroht, sie zu töten. Der 36-Jährige ist von der Polizei festgenommen worden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, entwickelte sich im Cannstatter Bahnhof gegen 23.45 Uhr ein lautstarker Streit zwischen der 30-jährigen Frau und dem 36-jährigen Mann, die sich wohl kannten. Laut Zeugenaussagen beschimpfte der Beschuldigte die 30-Jährige mehrfach, bedrängte sie und drohte, sie zu töten.

52-Jähriger wollte schlichten

Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und versuchten, den Streit zu schlichten. Ein 52-Jähriger stellte sich zwischen die beiden Streitenden, wurde von dem 36-Jährigen zu Boden geworfen und verletzte sich dabei leicht an der Hand.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen wurden zudem kleinere Mengen verschiedener Betäubungsmittel gefunden. Der 36-Jährige fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Fälle auf und stand unter Führungsaufsicht des Landgerichts Stuttgart. Er wurde noch am Freitag dem Richter vorgeführt. Derzeit sitzt der 36-Jährige in Untersuchungshaft.