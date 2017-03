Blaulicht aus Stuttgart 23-Jähriger beleidigt und verletzt junge Frau

Von red/dja 27. März 2017 - 15:27 Uhr

Ein akoholisierter Mann beleidigt Freitagnacht eine Frau und verletzt sie leicht. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Nord - Polizisten haben in der Nacht zum Samstag einen 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, weil er offenbar zuvor auf dem Brünner Steg (S-Nord) eine 27-Jährige beleidigt und leicht verletzt hatte.

Laut der Polizei hatte der alkoholisierte Mann die Frau gegen 1.40 Uhr aus nicht bekanntem Anlass beleidigt und nach ihr getreten, so dass sie stürzte. Dabei ging offenbar ihr Handy zu Bruch. Nach einem Zeugenhinweis trafen Polizisten den 23-Jährigen wenige Minuten später an der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel an. Bei seiner vorläufigen Festnahme leistete er Widerstand, trat nach den Beamten und beleidigte sie. Der Mann wurde zur Ausnüchterung bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.