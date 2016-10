Blaulicht aus Stuttgart 20-Jährige schlägt Mann die Lippe blutig

Von red 26. Oktober 2016 - 12:23 Uhr

Die Polizei musste am Dienstagabend in Bad Cannstatt zwei streitende junge Menschen trennen.Foto: dpa/Symbolbild

Der Streit zwischen einer 20-Jährigen und einem 21-Jährigen endet in Bad Cannstatt mit einer blutigen Lippe. Auch Alkohol ist im Spiel – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Nach der Fahrt in einer S-Bahn ist es am späten Dienstagabend am Bahnhof in Bad Cannstatt zwischen einem 21-Jährigen und einer 20-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei meldet, soll die junge Frau bereits in der S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben – warum, ist unklar. Beim Halt in Bad Cannstatt setzte sich der Streit dann am Bahnsteig 2 beziehungsweise 3 fort. Das Ergebnis: Der 21-Jährige erlitt eine blutende Lippe.

Eine hinzugerufene Streife der Landespolizei trennte die Kontrahenten und stellte die Personalien fest. Dabei sollen der junge Mann und die Frau Widerstand geleistet und die Beamten beschimpft haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem 21-Jährigen ein Teppichmesser und ein Pfefferspray. Beides wurde sichergestellt. Nach einer Anzeigenaufnahme wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.