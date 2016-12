Blaulicht aus Stuttgart 20-Jährige ringt mit Räuber

Von red 15. Dezember 2016 - 16:26 Uhr

Zu einem Raub in Stuttgart-Mühlhausen sucht die Polizei Zeugen.Foto: Leserfotograf zouboulisfoto

Ein Unbekannter will in Stuttgart-Mühlhausen einer jungen Frau das Handy rauben – doch die 20-Jährige will das Gerät nicht hergeben. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mühlhausen - Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen in der Mühlhäuser Straße in Stuttgart-Mühlhausen einer 20-Jährigen das Handy geraubt.

Laut Polizeibericht war die junge Frau in der Mühlhäuser Straße in Richtung Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker unterwegs und hatte dabei ihr Handy in der Hand. Gegen 6.40 Uhr sprach sie der Täter dann plötzlich an und fragte nach Feuer. Als sie sagte, sie habe keines, versuchte der Mann, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Als die 20-Jährige das Gerät nicht los ließ, stieß er die Frau zu Boden, nahm das Telefon an sich und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon.

Der Täter wird als zirka 1,80 Meter groß und dünn beschrieben. Er hat dunkle Augen, einen dunklen Teint und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Wintermütze, einen schwarzen Schal über Mund und Nase, einer schwarzen Winterjacke, Jeans und blauen Turnschuhen bekleidet.

Da das Opfer selbst Persisch spricht, ist sie sich sicher, dass der Täter mit einem persischen Dialekt gesprochen hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.