Blaulicht aus Stuttgart 19-Jähriger rast Polizei davon

Von red 30. November 2016 - 14:57 Uhr

Vor einer Polizeikontrolle ist am Dienstag ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer geflüchtet.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 19-Jähriger hat sich den Mercedes seines Stiefvaters geliehen, obwohl er keinen Führerschein hat. Als er in Stuttgart-Degerloch kontrolliert werden soll, tritt er aufs Gas – weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen - Ein 19-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit dem Wagen seines Vaters vor der Polizei geflüchtet. Seine wilde Flucht erstreckte sich von Stuttgart-Degerloch über Stuttgart-Möhringen bis nach Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen).

Wie die Polizei meldet, wollten die Beamten gegen 23.20 Uhr den jungen Mann in dem Mercedes nahe des Waldfriedhofs einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Mann plötzlich davonraste, wendeten sie und nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht über die Laustraße und Peregrinastraße zur Bundesstraße 27 und dort weiter in Fahrtrichtung Tübingen missachtete der Fahrer eine rote Ampel, überholte Andere auf dem Standstreifen und stieß an einer abgesperrten Nachtbaustelle beinahe mit einer Straßenwalze zusammen. Auf dem Weg zurück auf die Fahrbahn beschädigte er eine Absperrbake und zwang dabei einen unbekannten Lkw-Fahrer zu einer Vollbremsung, bevor er zunächst unerkannt entkommen konnte.

Weil die Polizisten jedoch die Kennzeichen des Mercedes ablesen konnten, trafen sie den 19-Jährigen wenig später an der Halteradresse in Leinfelden-Echterdingen an. Er wurde vorläufig festgenommen. Der junge Mann hatte sich nach ersten Erkenntnissen unerlaubt das Auto seines Stiefvaters für die Spritztour ausgeliehen, obwohl er zur Zeit keinen Führerschein besitzt. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere der Fahrer des Lastwagens, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 zu melden.