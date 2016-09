Blaulicht aus Stuttgart 52-Jähriger im Hotelzimmer ausgeraubt

Von red 30. September 2016 - 14:58 Uhr

Die Polizei konnte drei Männer festnehmen, die einen 52-Jährigen in seinem Hotelzimmer in Stuttgart-West überfallen und ausgeraubt haben.Foto: dpa

Ein 52-Jähriger schläft in seinem Hotelzimmer in Stuttgart-West und wird von drei Männern überfallen, ausgeraubt und geschlagen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-West - In der Nacht zum Freitag haben drei Männer einen 52-Jährigen in seinem Hotelzimmer in Stuttgart-West ausgeraubt, als er dort schlief. Die Beamten konnten die drei Täter schnappen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, schlief der 52-Jährige in seinem Zimmer in einem Hotel an der Hasenbergstraße im Stuttgarter Westen. Gegen 1.15 Uhr wachte er auf und bemerkte einen 22-jährigen Eindringling, der sein Handy, Bargeld sowie weitere persönliche Gegenstände in eine Tasche steckte. Bevor der Dieb flüchten konnte, kam es zu einem Gerangel zwischen den Männern.

22-Jähriger wird dem Richter vorgeführt

Kurze Zeit später kehrte der 22-Jährige mit einem 19-jährigen Komplizen zurück und schlug auf den 52-Jährigen ein. Die alarmierten Polizisten nahmen die beiden Männer sowie einen weiteren 20 Jahre alten Komplizen, der sich im Hotelflur aufhielt, fest. Der 22-Jährige wird am Freitag dem Richter vorgeführt. Die beiden Komplizen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.