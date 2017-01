Blaulicht aus der Region Stuttgart Zwei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Von red 28. Januar 2017 - 18:14 Uhr

Bei einem Crash in Kurzach werden zwei Menschen verletzt, in Korntal-Münchingen verursacht ein BMW-Fahrer einen Unfall und flüchtet. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.





Stuttgart - Nach einem missglücktem Überholmanöver in Kurzach (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren am Freitagnachmittag auf der L1117 zunächst mehrere Autos in einer Kolonne hinter einem langsam fahrenden Kleinwagen her. Das Unheil nahm seinen Lauf, als der Fahrer eines BMW die Kolonne überholen wollte.

Denn als er sich auf Höhe des zweiten Fahrzeuges hinter dem langsam fahrenden Wagen befand, scherte die BMW-Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei prallte sie gegen den bereits Überholenden, der daraufhin gegen den vorausfahrenden Kleinwagen geschoben wurde. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einem Waldstück zum Stillstand kam.

Ebenso erging es der BMW-Fahrerin: auch ihr Auto kam im Wald zum Stehen. Sie und ein zweieinhalb Jahre altes Kind, das ebenfalls im Auto saß, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro. Die L 1117 wurde an der Unfallstelle zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt.