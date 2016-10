Blaulicht aus der Region Stuttgart Zwei junge Einbrecher fliegen auf

Von red/loj 02. Oktober 2016 - 16:33 Uhr

Einen schnellen Fahndungserfolg meldet die Polizei aus dem Kreis Esslingen.Foto: dpa

Ein junges Einbrecherduo, das möglicherweise noch mehr auf dem Kerbholz hat, ist in Kirchheim unter Teck entlarvt worden – diese und weitere Meldungen im Polizeibericht für die Region Stuttgart.

Kirchheim unter Teck - Einen schnellen Fahndungserfolg meldet die Polizei aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Der Betreuerin einer dortigen Jugendeinrichtung war am Samstag in einem Zimmer eine größere Menge Tabak aufgefallen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das offensichtliche Diebesgut einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Weilheim/Teck entstammte.

Dort waren bis dahin unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gegen 3.40 Uhr in ein Warenhaus in der Straße im Stockach eingebrochen. Sie hatten dazu mit einem Stein die Scheibe der Schiebetür am Haupteingang eingeschlagen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tat gestört worden und flüchteten. Wie die Polizei bis gestern annahm, ohne Beute.

Die Ermittlungen führten letztlich zu zwei 16 Jahre alten Jugendlichen, die des Einbruchs dringend verdächtig sind. Einem der beiden wurde außerdem noch nachgewiesen, dass er ein aufgefundenes Fahrrad nicht abgegeben, sondern für sich behalten hatte.

Die Polizei prüft nun, ob weitere Straftaten auf des Konto der Jugendlichen gehen. So war zum Beispiel in Kirchheim unter Teck ebenfalls in der Nacht zum Samstag in einen Getränkemarkt eingebrochen worden. Dort hatten die Täter eine größere Menge Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro verpackt. Offensichtlich wurden sie aber bei der Tat gestört, denn sie flüchteten ohne das Diebesgut.