Blaulicht aus der Region Stuttgart Vor der Polizei in die Fils geflohen

Von red/dpa 28. August 2016 - 13:16 Uhr

Eine kuriose Flucht meldet die Polizei aus Göppingen.Foto: dpa

Eine Flucht in die Fils in Göppingen und ein missglücktes Landemanöver auf dem Segelfluggelände in Kirchheim/Teck sind zwei der Meldungen in unserem Polizeibericht für die Region Stuttgart.

Göppingen - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 25 Jahre alter Mann versucht, sich in Göppingen in der Fils zu verstecken - und musste schließlich aus dem Fluss gerettet werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Passanten zuvor gemeldet, dass ein Mann auf einem Bahnhofsgelände Scheiben an einem geparkten Auto einschlage.

Mehr zum Thema

Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchtete der betrunkene Mann in die nahegelegene Fils, um sich vor den Beamten zu verstecken. Dort schrie der 25-Jährige dann aber um Hilfe und musste am Sonntagmorgen von Polizei, Feuerwehr und Bergwacht aus dem Fluss gerettet werden. Er wurde in eine Klinik gebracht.