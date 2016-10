Blaulicht aus der Region Stuttgart Verfolgungsjagd mit der Polizei endet im Graben

Von red 17. Oktober 2016 - 14:20 Uhr

Ein 57-Jähriger flüchtet bei einer Verkehrskontolle in Waiblingen, die Polizei muss die Verfolgung aufnehmen.Foto: dpa

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei von Waiblingen nach Urbach – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Waiblingen/Schorndorf - Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend vor einer Polizeistreife in Waiblingen geflüchtet. Der 57-jährige Mercedes-Fahrer konnte in Urbach festgenommen werden, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen ist.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Polizeistreife gegen 22.30 Uhr in der Kleinheppacher Straße in Waiblingen-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) eine Kontrollstelle eingerichtet. Der 57-jährige Mercedes-Fahrer sollte routinemäßig kontrolliert werden. Der Fahrer täuschte zunächst vor anzuhalten, beschleunigte dann und fuhr davon. Ein Polizist wurde hierbei angefahren, blieb aber unverletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Streife verfolgte den Flüchtigen, weitere Polizeistreifen wurden alarmiert. Der 57-Jährige flüchtete über Korb und Weinstadt nach Remshalden-Grunbach. Dort fuhr er auf die B29 in Richtung Aalen. An der Anschlussstelle Urbach (Rems-Murr-Kreis) kam er von der Fahrbahn ab und erst im Gebüsch wieder zum Stehen. Dort konnten die Polizisten den verletzten und betrunkenen 57-Jährigen festnehmen. Er muss nicht nur seinen Führerschein abgeben, sondern muss auch mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Am Mercedes entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07181/204-0 entgegen.