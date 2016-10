Blaulicht aus der Region Stuttgart Unfall-Beifahrer leistet Widerstand

Von red 10. Oktober 2016 - 12:44 Uhr

Zuerst ist er in einen Unfall verwickelt, dann leistet er Widerstand: Ein 47-Jähriger hat am Sonntag in Schwaikheim die Polizei gefordert.Foto: dpa/Symbolbild

Gegenüber Ersthelfern und der Polizei zeigt sich der Beifahrer eines Unfallwagens in Schwaikheim äußerst aggressiv. Erst später wird klar, warum – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Schwaikheim - Nach einem schweren Unfall in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) hat es die Polizei am Sonntagabend mit einem renitenten Beifahrer des Unfallwagens zu tun gehabt.

Wie die Beamten melden, war der offenbar betrunkene, 54 Jahre alte Fahrer eines Audi gegen 18.15 Uhr zusammen mit dem 47-jährigen Beifahrer auf der Auffahrt der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Waiblingen unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell fuhr und überdies betrunken war, kam der 54-Jährige von der Straße ab und prallte gegen ein Schild. Der Wagen drehte sich mehrmals, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. An dem Audi entstand dadurch Totalschaden von etwa 32.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der 54-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus und musste seinen Führerschein abgeben.

Sein 47-jähriger Beifahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mann wollte nach dem Unfall wegrennen, wurde aber von Zeugen und Ersthelfern daran gehindert. Daraufhin reagierte der stark betrunkene Mann aggressiv, soll die Zeugen beleidigt und bedroht und damit auch vor den Rettungssanitätern nicht halt gemacht haben. Sein Verhalten war derart massiv, das sich die Zeugen und Helfer aus Angst teilweise in ihre Autos einschlossen. Er musste schließlich von den Polizeibeamten, auch mit Unterstützung einer zweiten Streifenbesatzung, überwältigt werden. Weil er sich massiv wehrte, setzten die Polizisten sogar Pfefferspray ein. Die Nacht musste er in einer Zelle verbringen. Bei dem 47-Jährigen wurde ein Briefchen mit Kokain gefunden, sodass ihn neben den Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen die Polizei auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet.