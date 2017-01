Blaulicht aus der Region Stuttgart Unbekannter demoliert VW nach Streit

Von red 13. Januar 2017 - 14:13 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten, der in Böblingen einen VW stark beschädigt hat.Foto: dpa

Ein Unbekannter demoliert auf einem Parkplatz in Böblingen den VW eines 39-Jährigen. Der Grund für zerstochene Reifen und eingeschlagenen Fenster ist wohl der Streit um einen Hund – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Böblingen - Massive Schäden hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend an einem VW auf einem Parkplatz in Böblingen hinterlassen, nachdem er sich mit dem 39-jährigen Besitzer gestritten hat.

Wie die Polizei berichtet, demolierte der Unbekannte den VW zwischen 18.45 und 23 Uhr, der auf einem Parkplatz in der Nähe eines Discounters in der Königsberger Straße in Böblingen geparkt war. Der Mann zerstach drei Reifen, schlug beide Scheiben der linken Fahrzeugseite ein und beschädigte einen Scheinwerfer sowie die Frontscheibe.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Sachbeschädigung ging ein Streit zwischen dem 39-jährigen Besitzer des VW und einem unbekannten Mann voraus, der in Begleitung einer Frau und eines Hundes war. Grund für den Streit, bei dem der 39-Jährige auch beleidigt wurde, war wohl der Hund des Unbekannten.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß. Sein Haar trägt er seitlich sehr kurz rasiert und auf dem Oberkopf etwas länger. Er trug Jeans und eine schwarz-braune Jacke. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Streit und der Sachbeschädigung besteht, muss noch geklärt werden.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-2500 melden.