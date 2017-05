Blaulicht aus der Region Stuttgart Unbekannte versprühen Reizgas im Einkaufszentrum

Von red 03. Mai 2017 - 16:35 Uhr

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls in Böblingen (Symbolbild).Foto: dpa

Am Dienstagabend sind Unbekannte in einem Einkaufszentrum in Böblingen unterwegs. Sie versprühen Reizgas und verletzten zwei Jugendliche. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus der Region.

Böblingen - Unbekannte haben am Dienstag kurz vor 18.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Uhlandstraße in Böblingen offenbar Reizgas versprüht. Die Polizei führte im Anschluss Personenkontrollen durch, die jedoch keine weiteren Erkenntnisse erbrachten. Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche erlitten leichte Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen.

Laut Zeugen haben sich mehrere Personen hustend aus dem Einkaufszentrum entfernt, so die Polizei. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-2500 in Verbindung zu setzen.