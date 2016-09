Blaulicht aus der Region Stuttgart Unbekannte attackieren 16-Jährige

Von red 06. September 2016 - 15:13 Uhr

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher attackiert in Bietigheim-Bissingen zwei 16-Jährige. (Symbolbild)Foto: dpa

Zwei 16-jährige Jungen werden in Bietigheim-Bissingen von einer Gruppe Jugendlicher angepöbelt und angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Bietigheim-Bissingen - Zwei 16-jährige Jungen sind am späten Montagabend in Bietigheim-Bissingen von einer Gruppe Jugendlichen angepöbelt und angegriffen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, waren die zwei 16-Jährigen mit zwei gleichaltrigen Mädchen gegen 23.45 Uhr zu Fuß zwischen der Wobachstraße und einem Einkaufsmarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Bereits in der Wobachstraße wurden die beiden Mädchen von etwa fünf ähnlich alten Jugendlichen angepöbelt.

Die Unbekannte griffen dann plötzlich die beiden 16-jährigen Jungen von hinten an. Einer wurde hierbei in den Schwitzkasten genommen. Als ein Zeuge hinzukam, flüchteten die fünf jungen Männer.

Einer der Täter trug eine helle Baseball-Cap und einen hellen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07142/405-0 entgegen.