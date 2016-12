Blaulicht aus der Region Stuttgart Sturzbetrunken im Flughafen-Terminal

Von red 04. Dezember 2016 - 15:33 Uhr

Auf dem Flughafen Stuttgart hat die Polizei einen betrunkenen Fluggast aus dem Verkehr gezogen. ArchivFoto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Fluggast, der so betrunken war, dass er es nicht einmal durch die Sicherheitskontrolle geschafft hat – diese und weitere Meldungen in unserem Polizeibericht aus der Region Stuttgart.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 47-Jähriger ist am Samstagnachmittag nach einem Sturz im Terminal auf dem Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) letztlich in einer Gewahrsamszelle gelandet. Der Mann wollte eigentlich von Stuttgart in die Türkei fliegen. Allerdings war er so betrunken, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und stürzte, noch bevor er die Sicherheitskontrolle passieren konnte, berichtet die Polizei.

Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Dort konnten keine größeren Verletzungen festgestellt werden. Da der Mann aus dem Bereich Heilbronn stammte und keine Angehörigen benennen konnte, wurde er auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung und zu seinem eigenen Schutz in einer Gewahrsamszelle untergebracht.