Blaulicht aus der Region Stuttgart Schläge am Bahnhof

Von red 10. November 2016 - 12:22 Uhr

Ein 17-Jähriger, der nur helfen wollte, wurde am Mittwochabend am Ludwigsburger Bahnhof leicht verletzt.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 14-Jährige sucht am Bahnhof in Ludwigsburg Schutz vor einem 15-Jährigen. Als sich ein anderer Jugendlicher einschaltet, setzt es Schläge – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Ludwigsburg - Am Bahnhof in Ludwigsburg ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen.

Wie die Polizei meldet, suchte eine 14-Jährige gegen 18 Uhr in einem Schnellrestaurant am Bahnhof Schutz vor einer Gruppe Jugendlicher. Das Mädchen, das selbst mit ein paar Freunden unterwegs war, war zuvor auf die Gruppe getroffen, unter der auch ein 15 Jahre alter Junge war, mit dem sie in der Vergangenheit bereits aneinander geraten war.

Anfänglich provokante Bemerkungen zwischen den Gruppen mündeten schließlich in Anspielungen gegen die 14-Jährige. Ein Security-Mitarbeiter nahm sich gemeinsam mit einem 17-jährigen Helfer der Sache an. Als die beiden auf den 15-Jährigen trafen, soll dieser dem 17-Jährigen einen Fußtritt verpasst und auf ihn eingeschlagen haben, so dass er leicht verletzt wurde.

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei hatten der 15-Jährige und seine Begleiter sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07141/18-5353 zu melden.