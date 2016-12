Blaulicht aus der Region Stuttgart Räuber wartet vergeblich an der Kasse

Von red 15. Dezember 2016 - 13:05 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem verhinderten Räuber in Waiblingen.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Mann zückt an einer Supermarktkasse in Waiblingen plötzlich ein Messer und will Geld – doch die Kasse lässt sich ohne Bezahlvorgang nicht öffnen. Weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Waiblingen - In einem Supermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat ein bewaffneter Unbekannter am Mittwochabend versucht, Geld zu rauben.

Wie die Polizei mitteilt, stellte sich der schwarz gekleidete Mann kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr in dem Supermarkt am Postplatzforum vor einer Kasse in die Schlange. Als er an der Reihe war, zog er ein Messer und bedrohte damit eine 47-jährige Kassiererin. Er forderte Bargeld. Weil sich die Registrierkasse jedoch ohne Bezahlvorgang nicht öffnen ließ, flüchtete der Täter ohne Beute.

Sein Fluchtweg führte ihn offenbar in Richtung Michaelskirche oder eines nahegelegenen Spielplatzes. Die Kripo Waiblingen bittet um Zeugenhinweise. Der Beschreibung zufolge war der Mann etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine Strickmütze. Das Gesicht soll mit einem Schal, einem Pullover oder der Strickmütze teilweise verdeckt gewesen sein.

Insbesondere sollten sich Kunden, die sich zur fraglichen Zeit in dem Supermarkt beim Postplatzforum aufhielten oder auch andere Zeugen, denen der flüchtende Täter aufgefallen ist, melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.