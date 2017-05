Blaulicht aus der Region Stuttgart Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Von ps 15. Mai 2017 - 17:18 Uhr

Ein Autofahrer übersieht in Bondorf einen Radfahrer beim Abbiegen.Foto: dpa (Symbolbild)

Ein 59-jähriger Radfahrer wird von einem Autofahrer übersehen und stößt mit ihm zusammen. Er wird schwer verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Bondorf - Mit schweren Verletzungen ist ein 59 Jahre alter Radfahrer am Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er kurz nach 12 Uhr in Bondorf (Kreis Böblingen) in einen Unfall verwickelt worden war.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 53-jähriger Autofahrer von der Landesstraße 1184 nach rechts auf die Landesstraße 1361 in Richtung Bondorf einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der auf der Landesstraße 1361 in Richtung Bondorf unterwegs war.

Der 59-Jährige, der noch versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte mit dem Auto und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.