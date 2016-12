Blaulicht aus der Region Stuttgart Porsche-Fahrer macht sich nach Unfall davon

Von red 11. Dezember 2016 - 14:19 Uhr

Der Fahrer eines Porsche hat in Ditzingen nach einem Unfall einfach das Weite gesucht. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein betrunkener Porsche-Fahrer fährt falsch in einen Kreisverkehr, prallt auf eine Laterne und macht sich schließlich aus dem Staub. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Ditzingen - Ein 51-jähriger Porsche-Fahrer hatte wohl zu tief ins Glas geschaut. Der Mann fuhr am frühen Sonntagmorgen in Dietzingen (Kreis Ludwigsburg) falsch in einen Kreisverkehr und gegen eine Laterne und machte sich dann aus dem Staub.

Wie die Polizei berichtet, war der 51-Jährige gegen 1.30 Uhr auf der Münchinger Straße unterwegs, als er bei der Feuerwehr in Ditzingen in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr einbog. Danach fuhr er geradeaus weiter und prallte auf eine Straßenlaterne.

Der Unfallfahrer fuhr dann einfach weiter. Die Polizei konnte die Unfallspuren jedoch verfolgen und traf wenige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt auf den Verursacher. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Porsche entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf zirka 1000 Euro.