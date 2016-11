Blaulicht aus der Region Stuttgart Opel landet in der Murr

Von red 08. November 2016 - 14:18 Uhr

Bei einem Unfall landet ein Opel in der Murr bei Murrhardt. Der Fahrer flüchtet.Foto: dpa

Ein Opel landet in der Murr bei Murrhardt. Vom Fahrer des Wagens fehlt jede Spur – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Murrhardt - Ein Auto landet in der Murr und vom Fahrer fehlt jede Spur: Am Dienstagvormittag haben Zeugen einen Opel in dem Fluß Murr bei Murrhardt entdeckt. Der Fahrer des Wagens ist wohl geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Autofahrer um kurz vor 10 Uhr einen Opel, der in der Fornsbacher Straße in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) in der Murr lag. Der leere Opel Kombi wurde von der Feuerwehr aus dem Fluss gezogen und von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Fahrer mit dem Opel in Richtung Fornsbach, als er aus unbekannten Gründen von der Straße abkam und in der Murr landete. Wann der Unfall passierte, ist derzeit noch unklar. Auch, ob der geflüchtete Unfallverursacher allein im Fahrzeug saß oder er von weiteren Personen begleitet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Bekannt ist nur, dass der Opel nicht zugelassen war. Die Ermittlungen zu dem Eigentümer des Wagens dauern an.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07192/5313 melden.