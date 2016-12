Blaulicht aus der Region Stuttgart Ohne Führerschein Auto gerammt

Von red 28. Dezember 2016 - 16:05 Uhr

Dass er keinen Führerschein hat, hält einen 17-Jährigen in Backnang nicht davon ab, Auto zu fahren – und einen Unfall zu verursachen.Foto: dpa/Symbolbild

Ohne Führerschein ist ein 17-Jähriger in Backnang unterwegs – und baut direkt einen Unfall. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Eislingen an der Fils - 12.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, den ein 17-Jähriger am Dienstagvormittag in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) verursacht hat.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 11 Uhr mit einem Alfa Romeo auf der Poststraße unterwegs und krachte an der Kreuzung mit der Holzheimer Straße fast ungebremst in den Honda eines 60-Jährigen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass der 17-Jährige gar keinen Führerschein besitzt und er den Alfa ohne das Wissen der Besitzerin gesteuert hatte.