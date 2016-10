Blaulicht aus der Region Stuttgart Neuwertiges Mercedes-SUV geschrottet

Von red 31. Oktober 2016 - 12:14 Uhr

Ein Mercedes im Wert von rund 86.000 Euro ist am Sonntag nach einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen nur noch Schrott.Foto: dpa/Symbolbild

Gerade einmal zwei Monate alt ist das Mercedes-SUV eines 74-Jährigen, als dieser in Leinfelkden-Echterdingen gegen einen Ampelmast kracht– diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Leinfelden-Echterdingen - In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat ein 74-Jähriger am Sonntagnachmittag seinen neuwertigen Mercedes zu Schrott gefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der ältere Mann gegen 16.40 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Auf Höhe des Mövenpick-Hotels wurde er von der tiefstehenden Sonne stark geblendet und krachte frontal gegen einen Ampelmast. Während an dem massiven Mast und einem Verkehrsschild nur geringer Sachschaden entstand, wurde das gerade einmal zwei Monate alte Mercedes-SUV so schwer beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 86.000 Euro auszugehen ist.

Der 74-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.