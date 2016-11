Blaulicht aus der Region Stuttgart Nach Sturz vom Dach in Lebensgefahr

Von red 30. November 2016 - 11:34 Uhr

Nach einem schweren Arbeitsunfall in Holzgerlingen kam ein 21-Jähriger am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.Foto: dpa/Symbolbild

Zusammen mit zwei Anderen arbeitet ein 21-Jähriger auf einem Dach in Holzgerlingen, als er plötzlich in die Tiefe stürzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Holzgerlingen - Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Dienstagvormittag nach einem Sturz aus rund zehn Metern Höhe in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) erlitten.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann zusammen mit zwei weiteren Arbeitern auf dem Dach einer Firma in der Gottlieb-Binder-Straße mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er dabei gegen 11.15 Uhr vom Dach und in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Möglicherweise wurde gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen.