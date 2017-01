Blaulicht aus der Region Stuttgart Mutige Passanten schnappen dreiste Diebe

Von red 12. Januar 2017 - 16:08 Uhr

Zwei Diebe hatten es auf das Bargeld einer 83-Jährigen abgesehen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Eine 83-jährige Frau bekommt es in Ludwigsburg mit zwei dreisten Dieben zu tun. Passanten schnappen einen von ihnen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Ludwigsburg - Eine 83-jährige Frau hat es am Donnerstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in Ludwigsburg mit zwei dreisten Dieben zu tun bekommen. Aufmerksame Zeugen haben die Täter verfolgt.

Wie die Polizei berichtet, wurde die 83-Jährige gegen 9.50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg von einem der Männer angesprochen und abgelenkt. Sein Begleiter griff währenddessen in die Tasche der Frau und zog ihre Geldbörse heraus. In diesem Moment drehte die 83-Jährige sich um, bemerkte den Diebstahl und rief um Hilfe.

Zeugen schnappten einen der Diebe

Aufmerksame Zeugen nahmen die Verfolgung, der ohne Beute flüchtenden Diebe auf, und konnten einen der Täter an einer nahe gelegenen Bushaltestelle schnappen. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten brachte den 38-jährigen Verdächtigen zum Revier und entließ ihn nach den polizeilichen Maßnahmen wieder.

Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, schwarze Haare haben und eine blaue Jeans und beigebraune Schuhe sowie eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze getragen haben. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-5353 melden.