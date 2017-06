Blaulicht aus der Region Stuttgart Motorradfahrer auf A81 schwer verletzt

Von red/ps 20. Juni 2017 - 14:53 Uhr

Bei einem Unfall auf der A81 ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Foto: dpa

Auf der A81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim ist ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Diese und weitere Meldung der Polizei aus der Region Stuttgart.

Steinheim an der Murr - Schwere Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Motorradfahrer erlitten, der am Montag gegen 15 Uhr auf der A81 zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) in einen Unfall verwickelt war.

Wie die Polizei berichtet, war wegen einer Baustelle die linke von insgesamt drei Spuren in Richtung Stuttgart gesperrt und es bildete sich ein Stau. Ein 62-jähriger Autofahrer, der auf der mittleren Spur unterwegs war, musste deswegen anhalten. Der nachfolgende 25-jährige Motorradfahrer erkannte das mutmaßlich zu spät und fuhr auf das Auto auf.

Anschließend stürzte der junge Mann auf den Asphalt, rutschte über die Straße und blieb auf der rechten Spur schwer verletzt liegen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.