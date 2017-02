Blaulicht aus der Region Stuttgart Mitarbeiter in Autowaschstraße eingeklemmt

Von ps 03. Februar 2017 - 16:14 Uhr

Ein Mitarbeiter einer Autowaschanlage wird verletzt und muss ins Krankenhaus.Foto: dpa

Ein Mitarbeiter einer Autowaschstraße wird zwischen zwei Autos eingeklemmt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Köngen - Ein Mitarbeiter einer Autowaschstraße in Köngen (Kreis Esslingen) ist zwischen zwei Autos eingeklemmt worden und hat schwere Beinverletzungen erlitten.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, musste ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Einfahrt zu der Waschstraße anhalten. Vor ihm wurde gerade ein anderes Auto von einem 34-jährigen Mitarbeiter am Heck gereinigt.

Mitarbeiter wird eingeklemmt

Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr der Wagen des Mannes los und klemmte den Angestellten zwischen den Autos ein. Er erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.