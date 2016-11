Blaulicht aus der Region Stuttgart Mit Motorrad überschlagen und schwer verletzt

Von red 24. November 2016 - 11:04 Uhr

Mit dieser Maschine hat sich am Mittwoch ein 19-Jähriger in Renningen überschlagen.Foto: SDMG

Ein junger Biker ist vermutlich zu schnell unterwegs, als er in Renningen von der Straße abkommt. Die Maschine überschlägt sich – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Renningen - Schwere Verletzungen hat ein 19-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall in Renningen (Kreis Böblingen) erlitten.

Wie die Polizei meldet, war der junge Mann gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße 1015 in Richtung Malmsheim unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, geriet er am Ende einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. Die Maschine überschlug sich und der Fahrer wurde heruntergeschleudert.

Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.