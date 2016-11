Blaulicht aus der Region Stuttgart Mit Auto in Schaufenster gekracht

Von red 09. November 2016 - 12:06 Uhr

Aus ungeklärter Ursache kracht ein 47-Jähriger am Dienstag in Filderstadt in ein Schaufenster.Foto: dpa/Symbolbild

Diese „Reise“ ist so nicht geplant: Ein Autofahrer kracht in Filderstadt mit seinem Auto in die Scheibe eines Reisebüros – weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Filderstadt - In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein 47-jähriger Autofahrer am Dienstagabend mit seinem Wagen in ein Schaufenster gekracht.

Laut Polizeibericht war der Mann gegen 18.40 Uhr auf der Schulstraße in ortseinwärtige Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Uhlbergstraße wollte er nach links in Richtung Waldenbuch abbiegen, fuhr aber aus bislang unbekannter Ursache geradeaus über eine Grünfläche und den angrenzenden Gehweg direkt in das Schaufenster eines Reisebüros.

Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er kam in eine Klinik. Am Schaufenster entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro, am Renault von rund 2500 Euro.