Blaulicht aus der Region Stuttgart Mit Auto gegen Traktor geprallt

Von red 02. April 2017 - 15:10 Uhr

Die Polizei hatte in der Region Stuttgart in den vergangenen Stunden einiges zu tun.Foto: dpa

Ein Autofahrer überholt einen Traktor und prallt gegen dessen Hinterreifen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart lesen Sie hier.

Oberriexingen/Sersheim - Ein Verletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg).

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr ein 19-jähriger Traktorfahrer auf der Kreisstraße K1639 von Oberriexingen in Fahrtrichtung Sersheim. Am Ende des Industriegebietes bog er mit seinem Traktor nach links in die Straße „Bruch“ ab. Gleichzeitig überholte ein in gleiche Fahrtrichtung fahrender, 30-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo mehrere hinter dem Traktor herfahrende Fahrzeuge und erkannte das Abbiegemanöver des Traktors zu spät.

Es kam zum Zusammenstoß und das Auto prallte gegen den linken Hinterreifen des Traktors, wodurch der Hinterreifen abgerissen wurde. Durch den Verkehrsunfall wurde der Traktorfahrer leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.