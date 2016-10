Blaulicht aus der Region Stuttgart Jura-Maschinen für Zigtausende Euro gestohlen

Von red 05. Oktober 2016 - 11:52 Uhr

In Schwieberdingen hat sich am Dienstag ein Diebstahl ereignet, der so auch in einem Action-Film vorkommen könnte.Foto: dpa/Symbolbild

In Schwieberdingen koppeln unbekannte Diebe einen Sattelauflieger mit Kaffeemaschinen ab und nehmen ihn mit einer mitgebrachten Zugmaschine einfach mit – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Schwieberdingen - Am Dienstagabend ist in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ein Sattelauflieger mit Kaffeemaschinen gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der mit den Maschinen der Marke Jura beladene Auflieger auf einem Firmengelände in der Markgröninger Straße abgestellt. Zwischen 18.30 und 23.30 Uhr brachen die Täter die Zugmaschine auf und verließen anschließend mit dem kompletten Fahrzeuggespann das Gelände. Anschließend stellten sie den Sattelzug im Lüssenweg ab, kuppelten den cremefarbenen Planenauflieger der Marke Schmitz mit portugiesischem Kennzeichen ab und an einer mitgebrachten Zugmaschine wieder an.

Dann machten sie sich aus dem Staub. In dem Sattelauflieger befanden sich mehrere Paletten mit den hochwertigen Kaffeemaschinen, deren Wert sich auf eine sechsstellige Summe beläuft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07141/18-9 entgegen.