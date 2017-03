Blaulicht aus der Region Stuttgart Jugendlicher von Hund gebissen

Von red 25. März 2017 - 15:27 Uhr

Ein freilaufender Hund hat einen 15-Jährigen angegriffen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein Jugendlicher ist allein auf einem Feldweg unterwegs, als er von einem Hund angegriffen und gebissen wird. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus der Region Stuttgart.

Aidlingen - Ein 15-Jähriger ist am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Feldweg zwischen Dachtel und Deufringen (Kreis Böblingen) von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche allein unterwegs, als er einem etwa 50-jährigen Paar mit zwei freilaufenden Hunden begegnete. Der Hund biss den Jugendlichen in den Unterarm und verletzte ihn dabei leicht. Die Hundehalter entschuldigten sich bei ihm und gingen weiter. Der Hund soll schwarz und etwa knie- oder hüfthoch gewesen sein. Bei dem zweiten Hund handelte es sich um einen Golden Retriever. Die Hundehalter werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sindelfingen, unter der Rufnummer 070 31 / 6970, zu melden.