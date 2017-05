Blaulicht aus der Region Stuttgart Jugendliche klettern nachts auf 15 Meter hohen Kran

Von red 20. Mai 2017 - 22:00 Uhr

Zwei Jugendliche sind in der Nacht zum Freitag auf einen Baukran in Nürtingen geklettert. (Symbolbild)Foto: dpa

Zwei 19 und 20 Jahre alte Jugendliche sind in der Nacht zum Freitag in Nürtingen auf einen Baukran geklettert, die Polizei musste anrücken – diese und weitere Polizeimeldungen gibt es hier.

Nürtingen - Zwei 19 und 20 Jahre alte Jugendliche haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in große Gefahr gebracht, indem sie auf einen 15 Meter hohen Baukran kletterten.

Wie die Polizei meldet, kletterten die beiden jungen Männer in der Heiligkreuzstraße über den Zaun einer Baustelle und stiegen anschließend auf den 15 Meter hohen Kran. Als die Polizei zum Ort des Geschehens kam, versuchten sich die beiden, auf dem Kran zu verstecken.

Die Polizisten konnten die Jugendlichen allerdings dazu bewegen, wieder nach unten zu klettern. Nun erwartet die beiden eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Außerdem wird geprüft, ob sie auch für die Kosten den Polizeieinsatzes aufkommen müssen.