Blaulicht aus der Region Stuttgart ICE rast gegen Beton-Teil

ICE rast gegen Beton-Teil

Von red 21. November 2016 - 14:14 Uhr

Ein Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem Betonteil hätte am Sonntag in Eislingen an der Fils schlimm ausgehen können.Foto: dpa/Symbolbild

Ein ICE rast in Eislingen an der Fils gegen einen Mülleimer samt Beton-Fundament. Das Teil wird hunderte Meter weit geschleudert – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Eislingen an der Fils - In Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist ein ICE am frühen Sonntagmorgen mit einem Betonteil zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht rissen bislang unbekannte Täter gegen 5 Uhr am Bahnsteig 3 des Bahnhofs Eislingen/Fils einen Mülleimer samt Beton-Fundament aus der Verankerung und warfen ihn auf die Gleise. Ein ICE mit Laufweg München - Dortmund prallte kurz darauf mit dem Hindernis zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mülleimer samt Fundament völlig zerstört und mehrere hundert Meter weit geschleudert. Am Zug entstand ebenfalls Schaden, doch der Zugführer setzte seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0731/14087-0 entgegen.