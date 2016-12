Blaulicht aus der Region Stuttgart Glatte Straßen sorgen für Unfälle

Von red 07. Dezember 2016 - 12:36 Uhr

Die Polizei hat es derzeit verstärkt mit Glätteunfällen zu tun.Foto: dpa/Symbolbild

Bei Leutenbach ereignen sich gleich mehrere Unfälle – alle wegen Straßenglätte. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Leutenbach - Bei Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) hat es am frühen Mittwochmorgen drei Unfälle wegen Glätte gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein 50-Jähriger gegen gegen 5.40 Uhr an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 14 mit seinem Toyota an der Auffahrt in Richtung Stuttgart ins Schleudern. Der Wagen geriet auf die rechte Spur und prallte dort mit dem Audi einer 31-Jährigen zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Gegen 6.45 Uhr geriet im selben Bereich eine 33-Jährige mit ihrem VW Polo ins Schleudern, drehte sich und stieß in die Leitplanken. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr VW musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich hier auf rund 2000 Euro.

Bereits gegen 1.20 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem BMW auf der Auffahrt in Richtung Backnang unterwegs gewesen. Auch er kam auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Böschung. Sein BMW musste auch abgeschleppt werden. Der Schaden wird hier auf etwa 1000 Euro beziffert.