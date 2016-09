Blaulicht aus der Region Stuttgart Fünfjährige von Auto erfasst

Von red 02. September 2016 - 16:22 Uhr

Eine Fünfjährige sieht in Donzdorf ihre Schwester auf der anderen Straßenseite, rennt auf die Straße und vor ein Auto.Foto: dpa

Eine Fünfjährige läuft in Donzdorf auf die Straße und vor ein Auto. Der 52-jährige Fahrer kann nicht mehr reagieren – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Donzdorf - Ein fünfjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden, nachdem sie auf die Straße und vor das Auto eines 52-Jährigen gelaufen war.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, ging die Fünfjährige gegen 18.30 Uhr an der Hand ihrer Mutter die Poststraße in Donzdorf (Kreis Göppingen) entlang. Auf der anderen Straßenseite erkannte das Kind seine Schwester. Plötzlich riss sich die Fünfjährige los, rannte auf die Straße und direkt vor den Fiat eines 52-Jährigen. Wegen mehrerer Mülltonnen am Straßenrand konnte der Fiat-Fahrer das Kind nicht rechtzeitig sehen und wurde von der Situation so überrascht, dass er nicht mehr reagieren konnte.

Das Auto erfasste das Mädchen, wodurch die Fünfjährige schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Der 52-jährige Fahrer musste auch zum Arzt: zur Blutentnahme. Denn die Polizei stellte fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.