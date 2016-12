Blaulicht aus der Region Stuttgart Frau in der Therme angegrapscht

Von red 19. Dezember 2016 - 16:40 Uhr

Die Polizei hatte es in Böblingen mit einer sexuellen Belästigung zu tun.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Eine 27-Jährige sitzt in der Böblinger Therme mit einem Fremden im Whirlpool, als er plötzlich zudringlich wird – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Böblingen - In der Mineraltherme in Böblingen ist am Sonntagabend eine 27-Jährige angegrapscht worden.

Wie die Polizei berichtet, saß die junge Frau gegen 19.30 Uhr mit einem 37-Jährigen im Außenbereich der Therme in einem Whirlpool. Plötzlich soll der Mann die Frau unsittlich am Gesäß angefasst und sie derart am Arm gepackt haben, dass sie dadurch leicht verletzt wurde. Ihr 28-jähriger Bekannter eilte zur Hilfe, setzte sich neben den 37-Jährigen und drückte ihn beiseite.

Doch gemeinsam mit einem 32-jährigen Begleiter schubste der mutmaßliche Grapscher den 28-Jährigen im Pool weg. Nach dem tätlichen Angriff wurde der Bademeister über den Vorfall informiert. Der Bademeister hielt die beiden offenbar betrunkenen, aggressiven Männer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Der jüngere Verdächtige unterzog sich noch vor Ort einem Atemalkoholtest. Sein 37-Jähriger Kompagnon wurde mit aufs Revier genommen. Beide wurden nach Anzeigenaufnahmen wieder entlassen.