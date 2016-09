Blaulicht aus der Region Stuttgart Exhibitionist in der Fußgängerzone

Redaktionsgast Ein besonderer Abend mit Cem Özdemir

Von 28. September 2016 - 14:40 Uhr

Am Freitag, 28. Oktober, ist der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Gast in der Reihe „StZ im Gespräch in Esslingen“. Die Anmeldung ist bis zum 4. Oktober möglich.