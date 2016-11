Blaulicht aus der Region Stuttgart Einbrecher machen Beute im Wert von 100.000 Euro

Von red 20. November 2016 - 12:57 Uhr

In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in einen Beauty-Salon in Wendlingen eingebrochen und haben Beute im Wert von 100.000 Euro gemacht. (Symbolbild)Foto: dpa

In einem Beauty-Salon in Wendlingen haben Einbrecher in der Nacht auf Samstag große Beute machen können. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Wendlingen: In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in einen Beauty-Salon in Wendlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen und haben große Beute gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zwischen 20 und 9 Uhr über den Hintereingang in den Hausflur des Geschäfts in der Kirchheimer Straße. Anschließend bohrten sie den Schließzylinder des hinteren Eingangs zum Salon auf.

Die Täter stahlen nicht nur zwei neuwertige Laserbehandlungsgeräte und einen Fernseher, sondern auch einen kompletten Tresor. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 bei der Polizei zu melden.