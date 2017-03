Blaulicht aus der Region Stuttgart Dunstabzugshaube setzt Wohnung in Brand

Von red/dja 21. März 2017 - 15:56 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Montag in Kirchheim aus.Foto: dpa

Am Montagabend kommt es in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim im Kreis Esslingen zu einem Brand. Mehrere Bewohner versuchen das Feuer zu löschen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus der Region Stuttgart.

Kirchheim - Wegen eines Küchenbrandes mussten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montag gegen 22.15 Uhr in die Wehrstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) ausrücken. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem es im Küchenbereich der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen war, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema

Mehrere Bewohner begannen sofort selbstständig das Feuer zu mit Wasser zu löschen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohner der darunter liegenden beiden Stockwerke befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits nicht mehr im Haus. Fünf Personen, die den Brand bekämpft hatten, wurden wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Sie konnten sie im Laufe des Abends wieder verlassen.

Womöglich technischer Defekt an der Dustabzugshaube

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort war, belüftete die Dachgeschosswohnung, die nicht mehr bewohnbar ist. Der Brandschaden betrifft nur den Küchenbereich und dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist von einem technischen Defekt an der Dunstabzugshaube auszugehen. Die übrigen Bewohner konnten ihre Wohnungen wieder beziehen.