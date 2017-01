Blaulicht aus der Region Stuttgart Drei junge Frauen bei Unfall verletzt

Von red 24. Januar 2017 - 14:37 Uhr

Der Mercedes der jungen Frauen kracht auf der B464 in die Leitplanke.Foto: SDMG

Ein 21-jähriger Seat-Fahrer kommt auf der B464 bei Sindelfingen von seiner Spur ab und kracht in einen Mercedes. Drei junge Frauen werden verletzt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Sindelfingen - Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-West-Darmsheim und Maichingen-Süd zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen, bei dem drei junge Frauen leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein 21-jähriger Seat-Fahrer, der gegen 20 Uhr in Richtung Maichingen (Kreis Böblingen) unterwegs war, vermutlich wegen Unachtsamkeit von seiner Spur ab und krachte mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. In dem Mercedes saßen die 20-jährige Fahrerin sowie ihre beiden 19 und 22 Jahre alten Mitfahrerinnen.

Die B464 musste für zwei Stunden gesperrt werden

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertür des Mercedes abgerissen und beschädigte den Opel einer 48-Jährigen, die sich hinter den Wagen der Frauen befunden hatte. Der Mercedes prallte in die Leitplanke, während der Seat in den Straßengraben schleuderte. Die Unfallbeteiligten, die im Mercedes saßen, wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die B464 musste zwischen den beiden Anschlussstellen bis gegen 22 Uhr gesperrt werden. Der Seat und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.