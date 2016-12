Blaulicht aus der Region Stuttgart Drei Autos nach Unfall abgeschleppt

Von red 22. Dezember 2016 - 11:52 Uhr

Bei einem Unfall in Herrenberg kam es am Mittwoch zu hohem Schaden.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 19-Jährige fährt auf der A81 bei Herrenberg zu schnell – und verursacht einen schweren Unfall. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Herrenberg - In Herrenberg (Kreis Böblingen) hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet, bei dem drei Autos so schwer demoliert worden sind, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Vermutlich weil sie zu schnell und mit zu wenig Sicherheitsabstand auf der linken Spur der Autobahn 81 fuhr, war eine 19 Jahre alte Audi-Fahrerin gegen 11.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen in einen Unfall verwickelt. Das teilte die Polizei mit. Die junge Fahrerin bemerkte wohl zu spät, dass zwei vorausfahrende Autofahrer wegen eines Staus bis zum Stillstand abbremsen mussten.

Sie krachte in den Wagen einer 26-Jährigen, deren Auto noch gegen den VW eines 74-Jährigen geschleudert wurde. Der VW kam dadurch noch nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Die 26-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.