Blaulicht aus der Region Stuttgart Dachbrand und Gesichtsverbrennungen durch Böller

Von red/dpa/lsw 01. Januar 2017 - 15:50 Uhr

Ein Dachbrand, ein Feuerwerkskörper, der Verbrennungen im Gesicht eines jungen Mannes verursacht und mehrere Einbrüche – so sieht die Bilanz der Polizei und Feuerwehr zu den Vorfällen in der Silvesternacht in der Region Stuttgart aus.





7 Bilder ansehen

Waiblingen - Eine Feuerwerksrakete hat in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Dachbrand ausgelöst: Am Sonntag flog gegen 0.18 Uhr eine Feuerwerksrakete im Luise-Duttenhofer-Weg auf das Holzvordach eines Mehrfamilienhauses und entfachte das Dachgebälk. Das Feuer griff laut Polizei auf den darunter liegenden Balkon über und beschädigte dort Inventar, Verkleidung und den Rollladen.

Mehr zum Thema

Eine Fensterscheibe der betroffenen fünfköpfigen Familie zerbarst, wodurch dichter Rauch das Wohnzimmer füllte. Die Feuerwehr Waiblingen löschte den Brand, musste jedoch die Dachabdeckung teilweise lösen, um Glutnester in der Dämmung bekämpfen zu können.

Das 22-Parteienhaus war zuvor evakuiert worden. Die geschädigte Familie kam für die Nacht bei Bekannten unter. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro, der am Inventar auf etwa 1.500 Euro.

Feuerwerkskörper in Tonne entsorgt

Weitere Brände im Rems-Murr-Kreis gab es am Wochenende auch in Fellbach und Althütte: In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet laut Polizei ein Müllcontainer in der Dieselstraße in Fellbach in Brand. Grund dafür waren vermutlich die in der Tonne entsorgten Feuerwerkskörper. Durch das Feuer wurde ein angrenzender Jägerzaun und eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Ein neben dem Zaun geparktes Auto wurde ebenfalls leicht beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr Fellbach war mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

In Althütte brannte in der Silvesternacht ein Carport. Gegen 3.44 Uhr bemerkten Passanten das Feuer. Das darunter geparkte Auto stand zu diesem Zeitpunkt ebenso in Flammen wie Teile des Wohnhauses. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Der entstandene Schaden soll zwischen 80.000 und 100.000 Euro liegen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht geklärt.