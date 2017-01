Blaulicht aus der Region Stuttgart Christbaum-Brand fordert vier Verletzte

Von red/dpa 07. Januar 2017 - 14:45 Uhr

Zu einem Christbaum-Brand ist es am Freitag in Leinfelden-Echterdingen gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Vier Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Christbaum-Brandes der sich am Freitag in Leinfelden-Echterdingen ereignet hat – diese und weitere Polizeimeldungen aus der Region Stuttgart.

Leinfelden-Echterdingen - Bei einem Christbaum-Brand am späten Freitagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind vier Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei meldet, fing der Baum, an dem Wachskerzen angebracht waren, gegen 17.45 Uhr Feuer. Der Brand entwickelte sich derart schnell, dass vier Personen, die sich in der Wohnung befanden, zum Teil auf den Balkon flüchten und von dort aus von der Feuerwehr geborgen werden mussten. Zwei weitere Personen konnten das Haus rechtzeitig über den Eingang verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Vier Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.