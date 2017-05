Blaulicht aus der Region Stuttgart Bus kollidiert mit geparktem Laster

Von red 13. Mai 2017 - 15:53 Uhr

Ein Busfahrer übersieht in Hochdorf einen parkenden Laster und fährt ungebremst in sein Heck. Dabei verletzt er sich lebensgefährlich. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.





Hochdorf - Ein 49-jähriger Busfahrer fuhr am Freitagnachmittag gegen 13.20 Uhr in Hochdorf (Kreis Esslingen) ohne Fahrgäste auf der Bachstraße in Richtung Ortsmitte. Hier übersah er laut Polizei einen vor ihm stehenden Sattelzug und fuhr in das Heck des Lasters. Der Busfahrer wurde dabei schwer verletzt und konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr musste die Bustür öffnen. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.