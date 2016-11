Blaulicht aus der Region Stuttgart Brutale Jugendliche rauben 26-Jährigen aus

Mit einem Messer bewaffnet haben Jugendliche einen 26-Jährigen am Bahnhof in Göppingen bedroht und ausgeraubt.Foto: shutterstock/srdjanns74

Am Bahnhof in Göppingen überfallen zwei noch unbekannte Jugendliche einen 26-Jährigen, bedrohen ihn mit einem Messer und rauben ihn aus – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Göppingen - Am Bahnhof in Göppingen haben zwei Jugendliche am Montagabend einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige gegen 18.15 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung Jahnstraße in Göppingen unterwegs. Aus Richtung Bahnhof näherten sich ihm zwei Personen. Sie hielten den 26-Jährigen auf und wollten Zigaretten haben. Einer der Jugendlichen bedrohte den Mann plötzlich mit einem Messer und forderte den 26-Jährigen auf, ihm seinen Geldbeutel zu geben. Die Jugendlichen rissen dem Angegriffenen den Geldbeutel aus der Gesäßtasche der Hose, anschließend rannten sie in Richtung Bahnhof.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die beiden jugendlichen Täter sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie sprachen leicht gebrochenes Deutsch. Einer der beiden trug eine dunkle Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze glänzende Jacke. Er hat eine dunkle Haarfarbe und einen dunklen Hauttyp. Der andere Jugendliche hat kurze, hellbraune oder blonde Haare und eine etwas dickliche Figur. Er war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen, vor allem einen auffallend großen Mann, der sich während der Tat ganz in der Nähe befand. Ebenso werden Zeugen gesucht, die die Jugendlichen gegen 18.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs kommen sahen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07161/63-0 entgegen.